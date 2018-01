O

Onder de 18 geen druppel, maar dat geldt niet voor energiedrankjes. Die liggen overal betaalbaar voor het grijpen. Veel jongeren ontbijten er zelfs mee op het schoolplein. Toch is deze mierzoete dorstlesser niet bepaald onschuldig.

Kinderartsen maken zich zorgen over de veiligheid van energiedranken voor kinderen en jongeren. De aanleiding hiervoor zijn lichamelijke klachten bij kinderen veroorzaakt door een hoge dagelijkse inname van energiedranken. Zou een verbod op energiedrankjes helpen?

Buikje

Het is iets voor half negen in de ochtend. Bij een groot college in de hoofdstad staat een groepje jongeren te roken. Blikje energiedrank in de ene hand, sigaretje in de andere. Ramazan (16): "Ik drink er maximaal 6 tot 7 per dag, maar ben niet verslaafd, hoor. Mijn nichtje, zíj is echt verslaafd. Ze kan niet zonder en heeft er zelfs een buikje van gekregen." Ook Hidde (16) lurkt een blikje weg. "Ik word er goed wakker van. Anders is school niet te doen."

De supermarkt naast de school vaart er wel bij. De caissière vertelt: "Energiedrank kopen ze standaard, zelfs basisschoolkinderen van verderop. Ik zeg er altijd bij dat het slecht is. Maar ze moeten het zelf weten. Mijn zoon van 13 krijgt het in ieder geval echt niet."

Ontbijttafel

Bij mij kwam het onderwerp aan de ontbijttafel vanmorgen ook even voorbij. Mijn eigen zoon (15) zegt dat hij het niet lust, maar dat veel klasgenoten het drinken. Een verbod ziet hij niet zo zitten: "Dan gaan ze het juist doen; als je het verbiedt wordt het alleen maar interessanter."

Scholen worstelen met kinderen die hyper zijn van de energiedrankjes en daarna inkakken als het spul is uitgewerkt. Op veel scholen zijn maatregelen genomen en komt de energiedrank niet meer het schoolplein op.

Stuiteren

Als kinderen op werkweek gaan staat er bijna standaard in de regels: laat de energiedrank thuis. Docenten zien vaak vervelende effecten. Kinderen lopen te stuiteren. Na verloop van tijd worden ze sloom. Allebei niet handig als je kinderen tot leren wilt aanzetten.

Steeds meer specialisten waarschuwen voor de gevaren van energiedrank. Cardioloog Janneke Wittekoek: "Het spul kan een overbelasting voor je hart geven. Als je er gevoelig voor bent, kan er een fatale hartritmestoornis ontstaan. Kinderen reageren er ook heftiger op, die gaan stuiteren van de combinatie van cafeïne, taurine en suiker.

Ik had een jongen van 21 in mijn praktijk. Die had last van hartkloppingen: 10.000 overslagen per 24 uur. Hij vertelde dat hij acht blikjes energiedrank per dag dronk. Toen hij daarmee stopte, werd het hartritme genormaliseerd."

Geen controle

Arjan Kuipers, gespecialiseerd in hersenontwikkeling bij kinderen, is één van de specialisten die al langere tijd zijn zorgen uit. "Het probleem is dat het vrij verkrijgbaar is, er is helemaal geen controle.

Fabrikanten wordt niet verplicht aan te tonen dat het gevaarlijk is. Het ontbreekt op de blikjes aan een waarschuwing. Ook is niet duidelijk hoeveel je er maximaal van kunt drinken, waar de grens ligt en wat het effect is op het groeiende brein.

Dit soort drankjes heeft een combinatie van stoffen die giftig kunnen worden als je ze in te grote hoeveelheden tot je neemt. Het zenuwstelsel van kinderen is nog volop in ontwikkeling en is daardoor kwetsbaarder dan bij volwassenen."

Tandarts

Ook de tandarts is de energiedrank liever kwijt dan rijk. Kindertandarts Gert Stel: "We zien steeds meer erosieve gebitsslijtage bij een jonge groep, tanden worden geler en gevoeliger.

Uit onderzoek van collega's blijkt dat dat zeker terug te voeren is op veranderende eet- en drinkpatronen. Daar maken wij ons inderdaad zorgen over. Energiedrankjes hebben een lage zuurgraad, een lage pH-waarde, daar lost je glazuur van op. En weg is weg."

Praat mee

Ben jij het eens met een verbod op energiedrankjes? Of vind je dat jongeren zelf moeten weten wat ze drinken, zolang het met mate is en geen alcohol? Drinkt jouw kind energiedrankjes, haal jij ze misschien zelf in huis? Heb jij zicht op de inname? Praat mee!